KADES uygulamasıyla kadına yönelik şiddete anında müdahale Vali Şentürk; "Herhangi bir şiddet olduğunda telefonla verilen sinyal ile ilgili kolluğu hemen müdahale edebilecek duruma getiriyor" "Burada sorumluluk sadece kamu birimlerinde değil hepimizde"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KADES uygulamasıyla kadına yönelik şiddete anında müdahale Vali Şentürk; "Herhangi bir şiddet olduğunda telefonla verilen sinyal ile ilgili kolluğu hemen müdahale edebilecek duruma getiriyor" "Burada sorumluluk sadece kamu birimlerinde değil hepimizde"

İHA

KADES uygulamasıyla kadına yönelik şiddete anında müdahale Vali Şentürk; "Herhangi bir şiddet olduğunda telefonla verilen sinyal ile ilgili kolluğu hemen müdahale edebilecek duruma getiriyor" "Burada sorumluluk sadece kamu birimlerinde değil hepimizde"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığınca Kadın Destek Uygulaması (KADES) başlatıldığını ve uygulamanın cep telefonlara indirilebildiğini anlatarak, "Herhangi bir şiddet olduğunda telefonla verilen sinyal ile ilgili kolluğu hemen müdahale edebilecek duruma getiriyor. Bunun kullanımını yaygınlaştırmamız lazım. Ama kolluk ve hukuki boyutuyla müdahale etmek yetmiyor" dedi.
Bilecik'te Vali Bilal Şentürk başkanlığında ''Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'' gerçekleştirildi. Vali Şentürk, İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda, kadına yönelik şiddetle mücadelede, alınacak tedbirlerle birlikte, toplumun bütün fertlerinde sevgi, şefkat ve merhamet duygularının güçlenmesi ve hakim hale gelmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Gerçekleştirilecek toplumsal bir seferberlik sürecinin kadınların ve bütün toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Vali Şentürk, şöyle konuştu.
''Toplumumuzun temel çekirdeği aile, ailenin temel direği ise anne ve kadınlarımız. Yani kadınlarımız eğitimli, donanımlı, haklarını ve özgürlüklerini rahatça kullanabilir, hak ettikleri değeri taşıyacak şekilde hayatlarını idame ettirebilir ise çocuklarımız da öyle yetişecektir. Onlarda dünyaya daha güzel bakabileceklerdir. Ne yazık ki dünyada olduğu gibi ülkemizde de zaman zaman şiddete yönelim olabilmekte. Şiddete yönelenlerin temeline baktığımızda sevgi yoksunluğunu görüyoruz. Eğitim yetersizliklerinin ve kötü alışkanlıkların ön plana çıktığını görüyoruz. Bizde bu işin kökenine inmek istiyoruz. Şiddetin kaynağını, kaynağında yok etmek için çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün birimleri pek çok destek sağlamakla beraber kolluk birimlerimiz şiddeti önlemeye yönelik etkin şekilde çaba sarf ediyorlar ama yetmiyor. Yeri geliyor şiddete maruz kalan insan şikayetçi olmuyor. Şikayetçi olmaması herhangi bir işlem yapılmamasını mı gerektirir? Ya da bazen kişiler müdahil olmayı kendileri açısından doğuracak hukuki sorumluluktan çekinerek karşılamakta. Kolluğun müdahalesi ve hukuki süreci başlatmak zor değil, biz işin kökenine inmek istiyoruz.''
"Çocuğa sevgi gösterilmesi onun ruh halini, kişiliğini etkiliyor"
Vali Şentürk, Bileciklilerin aşina olmadığı dramatik bir olayın yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
''İlimiz küçük değil butik bir il. Butik demek küçük ama en iyisi olan demek. Biz bunu sağlayabilecek durumdayız. İlimizin sosyal dokusu, toplumsal yapısı bu tür olaylara aşina değil. Bunu kaldırabilir değil. Bu tür olaylar çok fazla gündeme geldiğinde bu bir çağrışımda yapıyor. Televizyon kanallarında hadiseyi görüp gündeme gelmek isteyen insanlar oluyor. Analizleri yaptığımız zaman sevgi kavramını yüceltmemiz lazım. Çocuğa sevgi gösterilmesi onun ruh halini, kişiliğini etkiliyor. Bir evladı veya anneyi bir kenara atabilmek, eziyet edebilmek normal ortalama bir insanın fıtratına uygun değil. Akla, mantığa, insanlığa uyan bir şey değil. İşte bu saplantı noktasındaki insanlara bir takip mekanizması kurmalıyız.''
"Kadın Destek Uygulaması"
İçişleri Bakanlığınca Kadın Destek Uygulaması (KADES) başlatıldığını ve uygulamanın telefonlara indirilebildiğini anlatan Vali Şentürk, ''Herhangi bir şiddet olduğunda telefonla verilen sinyal ile ilgili kolluğu hemen müdahale edebilecek duruma getiriyor. Bunun kullanımını yaygınlaştırmamız lazım. Ama kolluk ve hukuki boyutuyla müdahale etmek yetmiyor. Cezasını çekiyor, çıkıyor ve yine yapıyor, bizim isteğimiz ıslah olması. Islah eden bir mekanizma olması gerekiyor. Burada sorumluluk sadece kamu birimlerinde değil hepimizde. En başta kendimizden başlayarak, komşumuzda, mahallemizde, ilimizde çok duyarlı olmak durumundayız" dedi.
Bilecik genelinde kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce önleyici ve koruyucu tedbirlere yönelik çalışmaları yürütüldüğünü belirten Vali Şentürk, telafisi mümkün olmayan yaralar açabilecek bir sorun olmaması için herkesin duyarlı olmasını arzu ettiklerini söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapılan sunumla devam eden toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerileriyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de topraktan tek parça olarak yapılmış en büyük çömlek küpüne büyük ilgi 3,30 metrelik en büyük toraktan yapılan çömlek 3 ton ağırlığında Gönüllü rehber Hüseyin Baran; "3 ton çamur kullanılarak 14 günde yapıldı"
YEREL HABERLER Türkiye’de topraktan tek parça olarak yapılmış en ...
Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı oldu Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Seda Bayrakçı genel sekreterlik görevine getirildi
YEREL HABERLER Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ...
Mor balonlar katledilen 335 kadın için havalandı Bilecik’te ‘’Kadına Karşı Şiddete Dur’’ denildi Bilecik Melek Mızrak Subaşı; ‘’Kadın hayattır., hiçbir hayat yarım bırakılamaz’’
YEREL HABERLER Mor balonlar katledilen 335 kadın için ...
Tarım Kredi Kooperatifinin Bilecik'teki 2'nci mağazası hizmete girdi
YEREL HABERLER Tarım Kredi Kooperatifinin Bilecik'teki 2'nci ...
"Kadına Yönelik Şiddet" ele alındı Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal; "Şiddetin her türlüsü kötüdür"
YEREL HABERLER "Kadına Yönelik Şiddet" ele alındı Osmaneli Kaymakamı ...
Başkan Yaman öğretmeleri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Yaman öğretmeleri unutmadı
AK Partili kadınlardan anlamlı mesaj, "Her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz"
YEREL HABERLER AK Partili kadınlardan anlamlı mesaj, "Her türlü ...
TCDD üst geçidi üzerinde bulunan asansöre bakım yapıldı
YEREL HABERLER TCDD üst geçidi üzerinde bulunan asansöre bakım ...
Emekli öğretmenleri unutmadılar
YEREL HABERLER Emekli öğretmenleri unutmadılar
Bilecik'ten yardım tırı İzmir'e uğurlandı
YEREL HABERLER Bilecik'ten yardım tırı İzmir'e uğurlandı
Gelen kısıtlamalar ardından kuruyemiş satışı patladı İşleri iyi gidince saate 25 kilo kuruyemiş kavurabilen makine aldı Kuruyemişçi Can Tekin, "Siyah çekirdek, kabak çekirdeği ve süper karışık kuruyemişler daha çok satılıyor"
YEREL HABERLER Gelen kısıtlamalar ardından kuruyemiş satışı ...
Bilecik'e 24 derslikli okul projesi Eğitim İçin Ben de Varım Derneği’nden İl Milli Eğitim Müdürü Akyol’a ziyaret
YEREL HABERLER Bilecik'e 24 derslikli okul projesi Eğitim İçin Ben ...
İki çekici çarpıştı; 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER İki çekici çarpıştı; 1 ağır yaralı
Belediye Başkan Yardımcısı Melek Subaşı öğretmenleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Belediye Başkan Yardımcısı Melek Subaşı öğretmenleri ...
AK Parti Bilecik İl Başkan adayının belirlenmesi için temayül yoklaması başladı
YEREL HABERLER AK Parti Bilecik İl Başkan adayının belirlenmesi için ...
Başkan Yaman'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaman'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
İşçinin duba toplama tekniği şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER İşçinin duba toplama tekniği şaşkına çevirdi
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir’in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir’in 24 Kasım ...
BŞEÜ Rektörü Beydemir, 80 bin 622 bilim insanı arasında 376'ncı sırada yer aldı
YEREL HABERLER BŞEÜ Rektörü Beydemir, 80 bin 622 bilim insanı ...
Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Kontrolden çıkan tır yan yattı, dorsesindeki ytonglar yola saçıldı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır yan yattı, dorsesindeki ytonglar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X