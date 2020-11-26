Öğrencilere EBA uygulaması hizmeti

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Bilecik'te hazırlanan proje kapsamında hazırlanan salonda salgın nedeniyle uzaktan eğitimden faydalanmak isteyen öğrenciler artık ücretsiz olarak derslerini takip edebilecekler.

Bilecik Kent Konseyi tarafından hazırlanan ‘’Hep Birlikte Eğitime Destek Veriyoruz’’ projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet ve bilgisayar kampanyası başlatan Kent Konseyi, eğitime ve çocuklara olan katkısını sürdürüyor. Bilecik Kent Konseyi Eğitim Salonunda kurulan sistemle öğrenciler Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İLE okul derslerini takip edebilecekler. Eğitim hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler ve aileleri Bilecik Kent Konseyi’nin İstiklal Mahallesi, Terzihane Sokak 5 numaradaki adresine başvurarak, kayıt yaptırabilecekler.

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