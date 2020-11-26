Kent Ormanı pislikten geçilmiyor

Bilecik'te vatandaşlara adeta nefes olan Kent Ormanı duyarsız vatandaşlar tarafından atılan çöpler yüzünden pislikten geçilmiyor.

Bilecik'te doğası ve içinde barındırdığı binlerce ağaçla kent halkına nefes olan Kent Ormanının durumu duyarlı vatandaşları üzüyor. Gündüzleri yürüyüş yapan vatandaşlara ev sahipliği yapan Kent Ormanı, akşamları da duyarsız vatandaşların mekanı haline geliyor. Araçlarıyla ormanlık alana gelen duyarsız vatandaşlar başta içki şişeleri olmak üzere üzere birçok çöplerini bırakıp gidiyorlar. Sabahın erken saatlerinde yürüyüşe gelen vatandaşların tepkilerine neden olan bu olay, çevre kirliğine de yol açıyor.

Duyarlı vatandaşlar bu şahıslara çöplerini poşetlere koyarak çöp konteyner atmalarını isterken, görevlilerden sadece gözü önünde olan alanları değil ormanlık alandaki çöpleri de temizlemeleri istediler.

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