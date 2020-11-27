Çınar ailesinin acı günü

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Bilecik’in tanınmış ailelerinden Çınar ailesi mensubu eski Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, hayatını kaybetti.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar'ın kardeşi, kentin tanınmış esnaflarından eski Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizi sonucu uzun süredir Eskişehir’de bir hastanede tedavi gören Selami Çınar, 57 yaşındaydı.

Öte yandan Çınar, kentte Genç İş Adamları Derneği Bilecik Başkanlığı, Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanlığı ve Bilecik Müftülüğü Mütevelli Heyeti Üyeliği gibi görevlerde de bulundu.

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