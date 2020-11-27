4 ayda 731 ihbar ve şikayeti değerlendirirken, 90 bin 523 denetim gerçekleştirildi Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Amacımız, denetimlerin vatandaşımızın ve esnafımızın kendi sağlıkları için yapıldığını hissettirmek"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Covid19 salgını ile mücadele kapsamında 60 personelinin kentte görev aldığı, iş yeri ve mahalle olmak üzere 8 denetleme ekinin bulunduğu söyleyerek, "İSDEM uygulaması kapsamında son 4 ayda 731 ihbar ve şikayeti değerlendirirken, denetim ekiplerince İSDEM yazılımı üzerinden gerçekleştirilen denetim sayısının da 90 bin 523 oldu" dedi.

Vali Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığınca, Kovid19 tedbirleri kapsamında hayata geçirilen İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleriyle bir araya geldi. Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, AFAD Müdürü Hayri Demirel ile birlikte Gençlik Merkezinde oluşturulan İSDEM'i ziyaretinde, Covid19 salgını ile mücadelenin başarısı ve salgının yayılımının kontrol altında tutulması açısından içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığını belirtti. İçişleri Bakanlığınca 20 Ağustos'ta 81 ilde salgınla mücadele kapsamında İSDEM ekiplerinin kurulduğunu ve uygulamaya geçildiğini anımsatan Vali Şentürk, şunları kaydetti:

''Kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla İSDEM uygulaması geliştirildi. Denetim ekipleri, 112, 155, 156 veya HES uygulaması üzerinden kendilerine ulaşan ihbar ve şikayet konularının yanı sıra iş yeri veya mahallelerde aykırılık tespiti durumunda gerekli tutanakları tutuyor. Yapılan denetimlerde iş yerlerimizin kurallara riayet ettiklerini gözlemliyoruz. Amacımız, denetimlerin vatandaşımızın ve esnafımızın kendi sağlıkları için yapıldığını hissettirmek. Yasakların amacı, risk oluşturmamak. Denetimlerde ceza yazmak değil amacımız, caydırıcı olmak. Kural ihlali yapanları öncelikle uyarıyoruz, uyarılara uymayanlara da hoşgörülü davranamayacağız ve cezai müeyyideyi uygulayacağız. Tehlike hepimiz için geçerli, tedbiri almazsak hem kendimize hem yakınımıza hem de topluma zarar verebiliriz. Hep birlikte salgınla mücadelemize devam edeceğiz.''

Vali Şentürk ayrıca, 60 personelinin görev aldığı ve iş yeri ve mahalle olmak üzere 8 denetleme ekinin bulunduğu ekip, İSDEM uygulaması kapsamında son 4 ayda 731 ihbar ve şikayeti değerlendirirken, denetim ekiplerince İSDEM yazılımı üzerinden gerçekleştirilen denetim sayısının da 90 bin 523 olduğunu kaydetti.

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