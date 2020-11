Toplu taşıma araçları 9 aydır her hafta ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına kayıtlı toplu taşıma araçları oda tarafından 9 aydır her hafta ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor"

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle alınması gereken tedbirler kapsamında Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına kayıtlı toplu taşıma araçları oda tarafından her hafta ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor. Dezenfekte sonrasında ise, araç sahiplerine oda tarafından belgeleri teslim ediliyor.

"Üyelerimizin her zaman yanındayız"

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler odası Başkanı Selman Aydeniz, “Düzenli olarak her hafta üyelerimize bir nebzede olsa, odamızca üstlenmiş olduğumuz ücretsiz olarak dezenfekte işlemlerini yapmaya devam ediyoruz. Odamıza kayıtlı toplu taşıma araçlarını dezenfekte yaparak, daha sonrasında ise belgelerini teslim ediyoruz. Üyelerimizin her zaman yanındayız.” dedi.

"9 aydır her gün dezenfekte ediliyor"

Başkan Aydeniz, 13 Mart 2020'den beri tüm ticari araçları her hafta ücretsiz olarak dezenfekte ettiklerini anlatarak, "Dezenfekte işlemi yaptık bu zamana kadar yaptığımız dezenfekten ücretiz olarak yapıp esnafımız in bu zor zamanında yanında olduk rakamsal büyük bir meblağ esnafımızın cebinde kaldı. Dezenfektan konusunda yardımcı olan Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

