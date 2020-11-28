Eşinin adliye çıkışı tüfekle vurduğu Cemile yaşam mücadelesini kaybetti

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK'te Onur Acar'ın (30), adliye çıkışında pompalı tüfekle vurduğu boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar (23), 12 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Bilecik´te 16 Kasım günü meydana gelen olayda Onur Acar, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Acar´a adliye çıkışınca pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise Bilecik Devlet Hastanesi´ndeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Cemile Nur Acar, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Onur Acar ise olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2020-11-28 01:02:16
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