OptisyenGözlükçüler Odası Bilecik İl Temsilciliği faaliyete girerken, temsilciğine ise Tuğçe Kılıç atandı.
5. Bölge Bursa OptisyenGözlükçüler Odasına bağlı Bilecik İl Temsilciliği kuruldu. 5. Bölge Bursa OptisyenGözlükçüler Odası Başkanı Ergün Karabacak ve Genel Sekreter Murat Turan tarafından imzalanan temsilcilik yetki belgesi Tuğçe Kılıç tebliği edildi.
Bilecik'te meslektaşlarının sesi olacağını belirten Tuğçe Kılıç, "Beni bu göreve layık gören başta meslek arkadaşlarımız olmak üzere 5. Bölge Bursa OptisyenGözlükçüler Odası Başkanı Ergün Karabacak ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.