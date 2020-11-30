UZEM’de görev değişimi

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Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi’nde (UZEM) görev değişimi yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mustafa Koyun ve Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt’un katılımıyla Dr. Öğr. Üyesi Emre Dandıl, UZEM Müdürlüğü görevini Dr. Öğr. Üyesi Şaban Keskin’e devretti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Koyun, yaptığı hizmetlerden dolayı Dr. Öğr. Üyesi Dandıl’a teşekkür ederek, Dr. Öğr. Üyesi Keskin’e yeni görevinde başarılar diledi.

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