Bilecik'te İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı

Bilecik İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yemeiçme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşteriye yönelik yemek hizmeti verebilecekler.

Bilecik İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Bilal Şentürk Başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Vali Şentürk, "Yemeiçme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşteriye yönelik yemek hizmeti verebilmelerine, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine karar verildi. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil ) hiçbir şartta izin verilmemesine karar verdik.

Ayrıca korona virüs bilim kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda mevsimsel etkilerde göz önünde bulundurularak, 02 Ekim 2020 tarihli ve 06611001 sayılı il hıfzıssıhha kurul kararı ile 02.10.2020 tarihinden itibaren 01 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesine yönelik kararın, 01 Aralık 2020 tarihinden geçerli olmak üzere dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılmış, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst (genel kurul toplantıları dahil ) 01.03.2020 tarihine kadar ertelenmesine kararı oy birliği ile karar verildi" dedi.

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