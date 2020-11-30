Bilecik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına harfiyen uydu Bir kişiye bile cezai işlem uygulanmadı

Bilecik'te Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamınsa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan hiç bir şahıs olmadı.

Tüm Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu İçişleri Bakanlığınca başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara cezai işlem uygulanırken, bu ceza Bilecik'te uygulanmadı. Ekipler hafta sonu saat 20:00'dan sonra cadde ve sokaklarda hiç kimseye rastlamazken bir kişiye bile cezai işlem uygulanmadı.

Öte yandan ekipler hafta sonu gündüz saatlerinde kısıtlamalara uymayan 65 yaş üstü 1 kişi, 20 yaş altı 1 kişi olmak üzere toplam 2 kişiye cezai işlem uyguladı.

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