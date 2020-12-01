Bilecik'te bin 719 işletmeye 1 milyon 688 bin 85 TL ödeme 2019 yılı buzağı desteklemesi ödemesi 4 Aralıkta yapılacak

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 2019 yılı buzağı desteklemesi için il genelinde bin 719 işletmeye, 4 bin 502 baş buzağı için 1 milyon 688 bin 85 TL destekleme ödemesi gerçekleştirileceğini söyledi.
İl Müdürü Yoldaş, yaptığı açıklamada 2019 yılı buzağı destek ödemelerinin ilkinin 27 Kasım günü yapıldığı söyledi. İkinci dönemin ise, 4 Aralıkta başlayacağı anlatan İl Müdürü Yoldaş, "T.C. kimlik ve vergi numarasının son hanesini 4 6 8 olanlar 4 aralık günü saat 18:00'dan sonra hesaplarına aktarılacak. Bu kapmada T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 2, vergi numarasının son hanesi 0123579 olanların ödemeleri 27 kasım günü yapıldı. Bu kapsamda il genelinde bin 719 İşletmeye 4 bin 502 baş buzağı için 1 milyon 688 bin 85 TL destekleme ödemesi gerçekleştirilecektir" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.