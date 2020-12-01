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Bilecik'te bin 719 işletmeye 1 milyon 688 bin 85 TL ödeme 2019 yılı buzağı desteklemesi ödemesi 4 Aralıkta yapılacak

İHA

Bilecik'te bin 719 işletmeye 1 milyon 688 bin 85 TL ödeme 2019 yılı buzağı desteklemesi ödemesi 4 Aralıkta yapılacak

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 2019 yılı buzağı desteklemesi için il genelinde bin 719 işletmeye, 4 bin 502 baş buzağı için 1 milyon 688 bin 85 TL destekleme ödemesi gerçekleştirileceğini söyledi.
İl Müdürü Yoldaş, yaptığı açıklamada 2019 yılı buzağı destek ödemelerinin ilkinin 27 Kasım günü yapıldığı söyledi. İkinci dönemin ise, 4 Aralıkta başlayacağı anlatan İl Müdürü Yoldaş, "T.C. kimlik ve vergi numarasının son hanesini 4 6 8 olanlar 4 aralık günü saat 18:00'dan sonra hesaplarına aktarılacak. Bu kapmada T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 2, vergi numarasının son hanesi 0123579 olanların ödemeleri 27 kasım günü yapıldı. Bu kapsamda il genelinde bin 719 İşletmeye 4 bin 502 baş buzağı için 1 milyon 688 bin 85 TL destekleme ödemesi gerçekleştirilecektir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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