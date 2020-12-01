Köylü pazarının günü değişti

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Bilecik'te her hafta pazar günü kurulan 'köylü pazarı'nın günü değişti.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi'nde her hafta pazar günü kurulan pazar, korona virüs (Covit19) salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması nedeniyle cuma günleri kurulacak. Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Pazar günleri Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kurulan semt pazarımız, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erene kadar cuma günleri hizmet verecektir. Tüm halkımıza duyurulur" denildi.

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