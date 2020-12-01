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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te kamuda mesai saatleri değişti

İHA

Bilecik'te kamuda mesai saatleri değişti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüs (Covit19) salgını yayılımını en aza indirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildiğini söyledi.
Vali Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, "2 Aralık 2020 günü (yarın) gününden itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, sağlık müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve yataklı hizmet veren kurumlarda görevli personel hariç olmak üzere mesai saatleri 10.0012.30 ile 13.0016.00 saatleri arasında uygulanacak. Ancak vatandaşların ihtiyaçları ve hizmet gerekleri dikkate alınarak kurum amirlerinin kontrolünde ve belirleyeceği esaslar çerçevesinde 08.3010.00 ile 16.0017.30 saatleri arasında her kurumda nöbetçi personel bulundurulacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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