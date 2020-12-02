Bilecik’te 2 kişiyi silahla yaralanan zanlı tutuklandı

Bilecik’in Vezirhan beldesinde geçtiğimiz hafta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişiyi yaralayıp kaçan ve jandarma ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.
Bilecik’in Vezirhan beldesinde geçtiğimiz hafta 3 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Ö.E. ile Z.E.'yi silahla yaralayan zanlı İ.B., olaydan sonra kaçmıştı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonuncunda İ.B., saklandığı yerden yakalanıp Vezirhan Jandarma Karakoluna getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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