ANDA Kardeşe Vefa Derneği Bilecik'te faaliyete girdi

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Bilecik İl Temsilciği açılışı, Genel Başkan Okan Tosun’un da katılımıyla gerçekleşti.

İl Temsilciliğini Kadir Esat Kısacık’ın yaptığı ANDA Kardeşe Vefa Derneği’nin Bilecik İl Temsilciği, ANDA Genel Başkanı Okan Tosun’un da katılımıyla korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

“Bilecik’e ve tüm ANDA’lara hayırlı olsun”

Kısacık, mazlumun ve mağdurun her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Bilecik’e ve tüm ANDA’lara hayırlı olsun. Türklüğümüz bir daha yetim kalmasın. Artık Bilecik’in ANDA’sı var. Anda Kardeşe Vefa Derneği 2014 yılında bir grup gönüllünün Türkmendağı ve civar bölgelerindeki mazlum ve mağdurlara insani yardım malzemeleri götürmesi ile başlamış bir hareket olup, binlerce gönüllü tarafından kuruldu. 2016 yılında resmiyet kazanan Anda Derneği, tamamen gönüllülük esaslı çalışmakta ve eski Türkçede (Göktürkçe) Anda, kan kardeş anlamına gelmektedir" dedi.

Öte yandan dernek merkezinin Ankara’da olduğu, Bursa, Sivas, Afyon, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Manisa, İstanbul , Batman, Elazığ, Erzincan , Diyarbakır, Şanlıurfa ve Bilecik gibi illerde resmi temsilciliği, onlarca ilde ise gönülleri bulunduğu beirtildi.

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