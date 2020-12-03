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Projeleri hakkında bilgi verdiler

İHA

Projeleri hakkında bilgi verdiler

Bozüyük Anaokulu Müdürü İlknur Mert, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir’i ziyaret ederek E twinning projeleri ve yapılan çalışmalar konusunda bilgi verdi.
Anaokulu Öğretmeni ve Anadolu Masalları Bilecik İl Koordinatörü Nurçin Temel'in de katıldığı ziyarette, E twinning projeleri olan “Kodla, keşfet, geleceği yönet”, “Araştırmak bizim doğamızda var“ ve “Küçük ressamlar büyük yetenekler” hakkında detaylı bilgi paylaşımı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, ziyaretlerinden dolayı Anaokulu Müdürü İlknur Mert ve Öğretmen Nurçin Temel’e teşekkür ederek proje çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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