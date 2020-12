Korona virüs tedavisi süren belediye başkanından acı gerçekler Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Burada nefes almama riskiyle bir an yaşasanız, maskelerinizi yüzünüze bantlardınız"

Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Korona virüs (Covit19) tedavisi gören Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, süreci anlatarak, "Burada nefes almama riskiyle bir an yaşasanız, maskelerinizi yüzünüze bantlardınız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Korona virüs (Covit19) testi eşiyle birlikte pozitif çıkan ve evde durumu ağırlaşarak Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin vatandaşlara uyarıda bulundu. Başkan Şahin, "Hastanemizin değerli doktorlarımızın ve sağlıkçılarınızın elinde devam ediyor. Allah onlara bu zor günlerde destek olsun. Allah tüm hastalara yardım etsin, bu hastalığın ilerlemiş aşamasını Allah kimseye yaşatmasın. Lütfen maske, mesafe, temizlik ve tüm kurallara uyalım. Unutmayalım birimizin tedbirlere uymaması herkesi riske atıyor. Burada nefes almama riskiyle bir an yaşasanız, maskelerinizi yüzünüze bantlardınız. Tüm hemşerilerime hayırlı cumalar diliyorum. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi kaybediyoruz, Allah onlara da rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allaha emanet olun. Kurallarına zorla değil, sevdikleriniz, aileniz, çevreniz için uyun. Bir saat yoğun bakımda nefessizlikten çırpınsanız, inanın her şeyi farklı düşünürdünüz" dedi.

