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Büyük başarı kazandılar Bilecik Tenis Dağcılık ve Arama Kurtarma Hentbol Takımı artık 2. Lig'de

İHA

Büyük başarı kazandılar Bilecik Tenis Dağcılık ve Arama Kurtarma Hentbol Takımı artık 2. Lig'de

Bilecik Tenis Dağcılık ve Arama Kurtarma Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi'ne yükseldi.
Türkiye’nin 4 farklı şehrinde düzenlenen Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Lig finallerine 20 takım katıldı. Bursa'daki gruplara 6 takım katılırken, bu takımlar arasında Bilecik Tenis Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneğine bağlı hentbol takımı da yer aldı. Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bilecik Tenis Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği hentbol takımı grupta 4'üncü oldu. İlk üçte yer alan takımların Hentbol Erkekler 2. Ligi'ne direk yükseldi. Bilecik takımı ise, 2 galibiyet bir beraberlik ile Türkiye'de ligler arasında en değerli 4 sıradaki takım seçilerek, federasyon tarafından Erkekler Hentbol 2. Lig'e yükseltildi. Antrenörlüğünün İsmail Aynur ve Ercan İnan yaptığı hentbol takımı büyük başarı elde ederken, Hentbol İl Temsilcisi İlker Çınar bu başarıda emeği olan herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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