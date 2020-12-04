Bilecik'teki anaokulları "Okulumuz Temiz Sertifikası'na sahip

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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, kentte milli eğitime bağlı olarak faaliyet gösteren anaokulları ziyaretinde, "Anaokullarımızın her birinin TSE standartlarında "Okulumuz Temiz Sertifikası"na sahip" dedi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeni atanan Mustafa Sami Akyol, kentte eğitim veren Mehmet Nur Efendi Anaokulu, Bahçelievler Anaokulu, Bilecik Anaokulu, Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Akyol'a Şube Müdürü Ali Güder eşlik ederken, ikili ziyaret sırasında okul müdürlerinden okulların durumu hakkında bilgi aldılar. İl Müdürü Akyol, Korona virüs (Covit19) salgınının devam ettiği günlerde okulların hijyen ve temizlik noktalarına üst düzeyde olarak gördüğünü ifade ederek, "Anaokullarımızın her birinin TSE standartlarında 'Okulumuz Temiz Sertifikası'na sahip" dedi.

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