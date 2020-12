Koronaya yakalanan Şahin: Nefes alamama riskiyle bir an yaşasanız, maskelerinizi bantlardınız

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te hastanede koronavirüs tedavisi süren Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, maske, hijyen ve temizlik uyarısında bulunarak, "Tedbirlere uymayanlar hepimizi tehlikeye atıyor. Nefes alamama riskiyle bir an yaşasanız, maskelerinizi yüzünüze bantlardınız" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin ile eşi, 27 Kasım´da görülen semptomlar üzerine yaptırdıkları Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Şahin çifti, evlerinde tedaviye alındı. Belediye Başkanı Münir Şahin, öksürük şikayetinin artması üzerine Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne yatırıldı. Hastanede solunum destekli tedavisi süren Şahin, sosyal medya hesaplarından yaşadıklarını anlatarak, uyarılarda bulundu.

`MASKELERİNİZİ YÜZÜNÜZE BANTLARDINIZ'

Koronavirüsten korunmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyması gerektiğini ifade eden Şahin, "Unutmayalım; birimizin tedbirlere uymaması herkesi riske atıyor. Burada nefes alamama riskiyle bir an yaşasanız, maskelerinizi yüzünüze bantlardınız. Bir saat yoğun bakımda nefessizlikten çırpınınca her şeyi farklı düşünüyorsunuz. Bu zor dönemde bütün bu hizmetleri planlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birlikte yol aldıkları Sağlık Bakanımız, doktorlarımız ile sağlık personelimizden Allah razı olsun" dedi.

Tedavi süreci devam eden Şahin, "Tüm hastalarımıza şifa diliyorum. Bu zor sürecin en büyük savaşçıları, sağlık personelimiz ile doktorlarımızdır. Hastalık nedeniyle pek çok kardeşimizi kaybettik. Onlara da rahmet diliyorum. Hepiniz Allah´a emanet olun. Ancak kurallara zorla değil sevdikleriniz, aileniz ve çevreniz için uyun" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2020-12-04 12:21:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.