Bilecik Mülakatı'nın 100'üncü yılına özel belgesel yapıldı, pul bastırıldı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Bilecikliler olarak bağımsızlık ateşinin yakıldığı ve tüm Anadolu’ya yayıldığı şehir olmanın haklı gururunu yaşıyoruz"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Aralık 1920 günü Bilecik Mülakatı’nı gerçekleştirdi. Bunun üzerine yarın 100'üncü yılı kutlanacağı Bilecik Mülakatı'na özel Bilecik Belediyesi tarafından "Cumhuriyet Hattında Bilecik Mülâkatı" adlı özel belgesel düzenlendi, pul bastırıldı.

5 Aralık 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Hükümet Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstanbul (Osmanlı) Hükümeti tarafından görevlendirilen Dahiliye Nazırı A. İzzet Paşa başkanlığındaki temsilciler Bilecik İstasyon binasında bir araya geldi. Milli Mücadele'nin en önemli aşamalarından biri olan Bilecik Mülakatı TBMM'nin toplanmasından sonra, İstanbul Hükümeti'nin Ankara Hükümeti'yle yaptığı ilk resmî görüşme olarak tarihe geçti. Tarihe Bilecik Mülakatı olarak geçen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait temellerin atıldığı Bilecik’e ilk ziyaretleri bundan 100 yıl önce 5 Aralık 1920 tarihinde gerçekleşmiştir.



"Bilecikliler olarak bağımsızlık ateşinin yakıldığı ve tüm Anadolu’ya yayıldığı şehir olmanın haklı gururunu yaşıyoruz"

Bugüne özel Bilecik Belediyesi tarafından özel bir belgesel hazırlanarak, PTT pul bastırıldı. 5 Aralık günü hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Bundan tam 100 yıl önce şehrimiz ülke tarihimizdeki önemli bir dönüm noktasına ev sahipliği yaptı. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk 5 Aralık 1920 tarihinde şehrimize ayak basarak Bilecik Mülakatı’nı gerçekleştirdi. Bu mülakat ile Atatürk; tüm dünyaya TBMM hükümetinin hükmetme kararlılığına sahip olduğunu ve asla Sevr boyunduruğuna girmeyeceğimizi deklare etti. Bilecikliler olarak bağımsızlık ateşinin yakıldığı ve tüm Anadolu’ya yayıldığı şehir olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bağımsızlık ateşinin yakıldığı bu olay ile Bilecik; Osmanlı’nın temellerinin atıldığı ‘Kuruluşun Şehri’ sıfatının yanına ‘Kurtuluşun Şehri’ sıfatını da eklemiştir. Bu değerli hikâyeyi ve tarihimizin dönüm noktası olan Bilecik Mülakatı’nın detaylarını gelecek nesillere bırakmak adına yoğun bir çalışma sürdürerek, güzel eserler ortaya koyduk. 'Cumhuriyet Hattında Bilecik Mülâkatı' başlığını taşıyan belgeselimiz 'Anadolu Yükselirken' isimli kitabımız ve mülakatın 100'üncü yılına özel hazırladığımız pul ve zarflarımız ile bu anlamlı güne dair gelecek nesillere aktarılacak eserler hazırladık. Size ulaştırmaktan gurur duyduğumuz bu eserler ile ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık aşkını ve keskin zekâsını gelecek nesillere aktarmada bir payımız olmasını ümit ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ulusal kurtuluşumuz için başlattığı Millî Mücadeleye bir asır önce büyük destek veren Bilecik halkı, bugün de aynı coşkuyu sürdürerek bağımsızlık ve çağdaşlık fikrini desteklemektedir. Bugünün yerel yöneticileri olarak, bizler de atalarımızdan bizlere emanet olan değerleri en iyi şekilde korumaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yüce önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı saygıyla anıyor; hazırlanan bu kitapta emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederek eserimizi beğeninize sunuyorum" dedi.

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