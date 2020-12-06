Çin'e giden ilk ihracat treni Bilecik’te durdu

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Bilecik’te durarak destek makine bağlandı. Yaklaşık 12 kilometre bu makineyle devam edecek trenin bir sonraki istasyonu Eskişehir olacak.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treninin bugün İstanbul'dan 2 gün önce yola çıktığını duyurdu. Marmaray'dan geçerek BaküTiflisKars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli DoğuBatı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak ihracat treni, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak. Bu tren bugün Türkiye’de sayılı demiryolu rampalarının bulunduğu iller arasında olan Bilecik’e ulaştı. Trenin tonajı fazla olunca BilecikKaraköy arasındaki 12 kilometrelik hatta bulunan rampaları çıkabilmesi için arkasına destek makinesi bağlandı. Tren bu makine ile 12 kilometre ilerledikten sonra Karaköy’e ulaşacak. Buradan destek makinesi geri döneceği öğrenilirken, trenin bir sonrası istasyonu Eskişehir olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.