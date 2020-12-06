Bilecik’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi

Tüm Türkiye’de cuma gecesi başlayan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Bilecik’te bugün 1 kişiye kısıtlamaya uymadığı için 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge sonrası kısıtlamaların en uzunu cuma günü 21.00 itibariyle başlayarak, pazartesi sabahı 05.00’e kadar sürecek. Bu kapsamda hafta sonu Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaya devriyeler kent merkezinde sokağa çıkan şahısları inceleme yaptılar. Pazar günü ekipler sokağa çıkan toplamda 60 kişi sorgularken, bunlardan 59’unun kısıtlamadan muaf olduğu görüldü. 1 kişi ise bu yasağı delerek çarşıya indiği anlaşıldı. Şahsa, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

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