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Aracının marşına bastı, az daha canından oluyordu

İHA

Aracının marşına bastı, az daha canından oluyordu

Bilecik'te bir sürücü, park halindeki iken çalıştırdığı aracından bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücü canını zor kurtarırken, araç kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Seryap Sitesi önüne dün gece 26 NP 740 plakalı otomobil park eden Hasret K., bu sabah aracını çalıştırmak üzere sürücü koltuğuna oturdu. Kontağı çevirdiği esnada bir anda araç alev topuna dönerken, sürücü kendini zor dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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