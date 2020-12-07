Jandarma yol uygulamasında aranan şahsı yakaladı

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Bilecik’in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timi yol uygulamasında uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan bir şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukovaİznik karayolu Çerkeşli gölet yanında yol uygulaması yapmakta olan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları sorgu sonuncunda, H.K. isimli şahsın daha önceden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçlarından araması olduğunu tespit edildi. Ekipler şahsı gözaltına alarak jandarma karakoluna getirerek teslim ettiler. Karakoldaki ifadenin ardından H.K. adliyeye sevk edildi.

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