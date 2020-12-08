Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi

İHA

Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi

Bilecik‘in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulamaya giren ticari araçlarda zorunluluk haline gelen kış lastiği denetimlerine başladı.
Türkiye genelinde 01 Aralık 01 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan kış lastiği takma zorunluluğu geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Başlayan kış lastiği zorunluluğu ile birlikte vatandaşların güvenle seyahatlerinin temini maksadıyla Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma 3. Trafik Timleri de denetimler gerçekleştirmeye başladı. Ekipler sorumluluk alanlarında bulunan karayollarındaki uygulama noktaların da kış lastiği denetimi yaparak sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.
Uygulama çerçevesinde, hafif ticari araçlar, minibüs, tır, kamyon ve otobüsler durdurularak kumpas ile lastiklerin diş derinliklerine bakıldı. Jandarma Trafik Timleri, ayrıca araçların lastiklerinin yanaklarında bulunması gereken (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işaretlerinin de varlığını kontrol etti. Vatandaşların can ve mal güvenliği için kış lastiği takmalarının, bunun yanı sıra araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarının önemine değinen jandarma ekipleri, seyahat etmeden önce gidecekleri güzergâhlardaki hava ve yol durumunu öğrenerek tedbirli olmalarını istedi.
Jandarma Trafik Timleri tarafından kontrollerin dönem içerisinde aralıksız devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Telekomünikasyon firmasının açıkta bıraktığı kablolar hırsızlara davetiye çıkartıyor Gümüşdere köyünde yaşayan Ahmet Kırmızı: “100 metreye yakın kablo görüyorsunuz ki yerlerde geziyor”
YEREL HABERLER Telekomünikasyon firmasının açıkta bıraktığı kablolar ...
Dolmuş durağı adeta çöp konteynerleriyle dolduruldu Vatandaşlar minibüsten iner inmez çöp kokusuna maruz kalıyor
YEREL HABERLER Dolmuş durağı adeta çöp konteynerleriyle ...
Bozüyük Şehirler Arası Otobüs Terminalinde sonradan açılan kapıya tepki
YEREL HABERLER Bozüyük Şehirler Arası Otobüs Terminalinde sonradan ...
Jandarma yol uygulamasında aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma yol uygulamasında aranan şahsı yakaladı
Bilecik'te kısıtlamalara uymayan 14 kişiye 44 bin 100 TL para cezası yazıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te kısıtlamalara uymayan 14 kişiye 44 bin 100 ...
Bilecik'te esnafa su yüzde 50 indirim Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Ahmet Subaşı; "Tüm esnaflarımızın su faturalarında yüzde 50 indirim yapılacaktır"
YEREL HABERLER Bilecik'te esnafa su yüzde 50 indirim Bilecik Yiyecek ...
Ay yıldızlı çalışma ilçeye adeta yeni bir hava kattı
YEREL HABERLER Ay yıldızlı çalışma ilçeye adeta yeni bir hava kattı
Aracının marşına bastı, az daha canından oluyordu
YEREL HABERLER Aracının marşına bastı, az daha canından oluyordu
Bilecik’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Bilecik’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 ...
Bir gün önce yakılan fırından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu
YEREL HABERLER Bir gün önce yakılan fırından çıkan kıvılcımlar ...
Çin'e giden ilk ihracat treni Bilecik’te durdu
YEREL HABERLER Çin'e giden ilk ihracat treni Bilecik’te durdu
Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X