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CHP'li belediye başkanının meclise taşıdığı gündemi CHP'li üyeler reddetti Yılın son belediye meclis toplantısına CHP'li meclis üyeleri damga vurdu

İHA

CHP'li belediye başkanının meclise taşıdığı gündemi CHP'li üyeler reddetti Yılın son belediye meclis toplantısına CHP'li meclis üyeleri damga vurdu

Bilecik Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısının ilk birleşimi gerçekleşirken, CHP'li belediye başkanının meclise taşıdığı gündemi yine CHP'li üyeler reddetti. Başkan Şahin meclis üyelerine, "Ben bunu kağıt üzerinde birleştirsem ne olur birleştirmesem ne olur, sadece prosedür tamamlasın diye meclise soktum. Başkan istediği gibi uygulama yapar, çünkü yürütme ona ait" dedi.
Bilecik Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı pazartesi oturumu, Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda, 14 gündem maddesi görüşüldü. Bilecik Belediyesi 2021 yılı performans programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşüldüğü toplantıda, 2021 yılı mali bütçesi 145 milyon TL olarak kabul edildi. Belediye Başkanı Semih Şahin, toplantı öncesinde meclis üyeleri Selami Tine ve Çetin Kaya'nın doğum günlerini kutlayarak, hediye verdi.

Başkan Şahin, borç durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi
Belediye Başkanı Semih Şahin toplantı öncesinde, belediye meclis üyelerine Bilecik Belediyesinin borç durumu, ödenen borç miktarı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda, 2021 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifelerle ilgili Ücret ve Tarife Komisyonu raporu görüşülerek, oy birliğiyle karara bağlandı. Kira bedelleri ile ilgili Kira Tespit Komisyonu raporunun görüşüldüğü ilk oturumda, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları yönetim prosedürü taslağı konusunda İmar Komisyonundan gelen rapor görüşüldü.

Çarşı merkezinin araç trafiğine kapatılması konusu perşembe günü görüşülecek
Toplantıda ayrıca Gazipaşa ve İstiklal mahallelerindeki bazı sokakların zorunlu haller dışında araç trafiğine kapatılarak yaya ve motorsuz araç erişimine açık hale getirilerek can ve mal güvenliği açısından daha güvenli hale getirilmesi konusunda İmar Komisyonundan gelen raporunun, Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda ele alınması kararı verildi.

Atatürk Parkı ismi oy birliğiyle kabul edildi
Aralık ayı meclis toplantısında ayrıca Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezinde gerçekleştirilen projeye, Atatürk Parkı isminin verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca Bilecik’in en yaşlı öğretmeni olarak bilinen ve 17 Kasım 2020’de hayatını kaybeden Semiha Göncü’nün adı kentteki bir caddede yaşatılacak. Buna göre Beşiktaş Mahallesinde bulunan 170. Sokak isminin Semiha Göncü Caddesi olarak değiştirilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi.

CHP'li bazı belediye meclis üyeleri reddetti
Meclis gündeminin 13'üncü maddesi olan “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (l) bendi ve 48'inci maddesine istinaden 02 Şubat 2016 tarih ve 2016/13 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kurulan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün kaldırılması, 1'inci derece Ruhsat ve Denetim Müdürü kadrosunun iptal edilmesi ve ödeneğin aktarılması, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'li üyeler ile CHP Grup Başkan Vekili ve Grup Sözcüsü Hüseyin Yıldız, Ali Olcay, Birol Ünsal, Ahmet Korkmaz ve Muharrem Tüfekçioğlu‘nun ret oyu vermesi sonucu oy çokluğuyla reddedildi.

"Başkan istediği gibi uygulama yapar çünkü yürütme ona ait"
Bu oylama sonrası Başkan Şahin kendi partisinden ve ittifak yaptıkları İYİ Parti'li meclis üyelerine dönerek, "Ben bunu kağıt üzerinde birleştirsem ne olur birleştirmesem ne olur sadece prosedür tamamlasın diye meclise soktum. Başkan istediği gibi uygulama yapar çünkü yürütme ona ait" dedi.

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