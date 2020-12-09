İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans yöntemiyle görüştüler

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans yöntemiyle görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 81 il valisiyle video konferans yöntemiyle görüştü. Vali Şentürk'ün yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Faruk Dirgen toplantıya katıldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Vali Şentürk, "İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler toplantısına katıldık. Yürütülen denetim faaliyetlerinin genel hatlarıyla değerlendirildiği toplantıya bizlerde katıldık" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.