Zabıtadan HES kodu denetimi

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde başta Korona virüs (Covit19) tedbirleri olmak üzere bir çok denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri kentte faaliyet gösteren esnaflarda Korona virüs (Covit19) tedbirleri olmak üzere, HES kodu, ruhsat ve satılan ürünlerin son tüketim tarihi ile ilgili denetimler yaptı. Tedbirlere ve denetimlere uymayan esnafa cezai işlem uygulanırken, denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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