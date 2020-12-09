Mazot yüklü tanker şarampole uçtu, faciadan dönüldü Mazot yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mazot yüklü tanker şarampole uçtu, faciadan dönüldü Mazot yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İHA

Mazot yüklü tanker şarampole uçtu, faciadan dönüldü Mazot yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bilecik’te mazot yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada tanker şarampole uçarken, tankerin patlamaması olası bir faciayı önledi.
Kaza, Bilecik'in Söğüt ilçesinde SöğütEskişehir karayolu üzerinde meydana geldi. Orhan Ç. yönetimindeki 43 SL 376 plakalı mazot yüklü tanker ile Erdoğan B. idaresindeki 34 YJ 5324 plakalı otomobil hastane kavşağı mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon kontrolden çıkan mazot yüklü tanker şarampole yuvarlandı. Tankerin patlamaması olası bir faciayı önlerken her iki araç sürücüleri yaralandı. Tanker sürücü şarampolden ağaca bağlanan bir halat sayesinde kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla yukarı taşındı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıları sağlık durumun çekilen filmlerin ardından belli olacağı öğrenildi. Kazada kullanılmaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmanlı Devleti'ne ait kayıt altına alınan en eski eser Türbesi Bilecik'te bulunan Mihalgazi'nin kılıcı Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında sergileniyor İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz "Böylesine önemli bir kahraman için ne kadar hizmet edersek edelim eksik kalırız, yaptığımız hizmeti kâfi göremeyiz"
YEREL HABERLER Osmanlı Devleti'ne ait kayıt altına alınan en eski ...
Koronavirüse karşı bilgilendirme broşürü
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı bilgilendirme broşürü
Zabıtadan HES kodu denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan HES kodu denetimi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans yöntemiyle görüştüler
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans ...
Vali Şentürk'ten restorasyonu bitmek bilmeyen valilik binasında inceleme
YEREL HABERLER Vali Şentürk'ten restorasyonu bitmek bilmeyen ...
Vali Şentürk'ten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bayrakçı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Vali Şentürk'ten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ...
Kentin kapalı tek hamamı ihaleye çıkıyor Bilecik Belediyesine ait 80 adet işyerinin ihalesi gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Kentin kapalı tek hamamı ihaleye çıkıyor Bilecik ...
Wolfram sendromlu çocuğu polislerden doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Wolfram sendromlu çocuğu polislerden doğum günü ...
Bağışıklık sistemini güçlendiren bozaya bu yıl ilgi iki kat arttı Boza satıcısı İsmail Soydan; "Bu yıl işlerimiz geçen yıla göre oranla yüze 50 arttı"
YEREL HABERLER Bağışıklık sistemini güçlendiren bozaya bu yıl ilgi ...
Korona virüsünden hayatı kaybedenler için 75 bin ağaç dikilecek Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Halkımız bu yıl diktiğimiz her fidana gözü gibi yaşatacak"
YEREL HABERLER Korona virüsünden hayatı kaybedenler için 75 bin ağaç ...
Otomobil park halindeki dolmuşa çarptı
YEREL HABERLER Otomobil park halindeki dolmuşa çarptı
Yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Yangın büyümeden söndürüldü
Bu yöntemle belediye 500 bin TL kâra geçti Belediye imkanları ile orta refüj yayla çimiyle yeniden düzenlendi
YEREL HABERLER Bu yöntemle belediye 500 bin TL kâra geçti Belediye ...
Vali Şentürk, Vefa Sosyal Destek Grubunu uyardı "Çaldığımız kapıdakini dedemiz, ninemiz, annemiz, babamız olarak görelim" "Devletimiz, yaşlılarımızın ve vatandaşımızın yanında olmak için var"
YEREL HABERLER Vali Şentürk, Vefa Sosyal Destek Grubunu ...
Tarihi konak evlerde doluluk oranı yüzde 80 Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin,; "Şu anda mevcut tesislerimize rağbet büyük" "Özel sektör yatırımları ile birlikte hedefimiz bin yatak kapasitesine 2022 yılında erişmek"
YEREL HABERLER Tarihi konak evlerde doluluk oranı yüzde 80 Osmaneli ...
Bilecik'e aşevi yapılacak
YEREL HABERLER Bilecik'e aşevi yapılacak
CHP'li belediye başkanının meclise taşıdığı gündemi CHP'li üyeler reddetti Yılın son belediye meclis toplantısına CHP'li meclis üyeleri damga vurdu
YEREL HABERLER CHP'li belediye başkanının meclise taşıdığı gündemi ...
"Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar’’ isimli heykel açıldı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların şehir merkezinde rahat nefes alabilecekler"
YEREL HABERLER "Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar’’ isimli heykel ...
Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi
Telekomünikasyon firmasının açıkta bıraktığı kablolar hırsızlara davetiye çıkartıyor Gümüşdere köyünde yaşayan Ahmet Kırmızı: “100 metreye yakın kablo görüyorsunuz ki yerlerde geziyor”
YEREL HABERLER Telekomünikasyon firmasının açıkta bıraktığı kablolar ...
Dolmuş durağı adeta çöp konteynerleriyle dolduruldu Vatandaşlar minibüsten iner inmez çöp kokusuna maruz kalıyor
YEREL HABERLER Dolmuş durağı adeta çöp konteynerleriyle ...
Bozüyük Şehirler Arası Otobüs Terminalinde sonradan açılan kapıya tepki
YEREL HABERLER Bozüyük Şehirler Arası Otobüs Terminalinde sonradan ...
Jandarma yol uygulamasında aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma yol uygulamasında aranan şahsı yakaladı
Bilecik'te kısıtlamalara uymayan 14 kişiye 44 bin 100 TL para cezası yazıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te kısıtlamalara uymayan 14 kişiye 44 bin 100 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X