Bilecik'te kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) personelince kent gelelindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına video konferans sistemiyle KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi. Eğitimde KBRN tehditlerinin tanınması, gerekli tedbirlerin alınması ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, KBRN tehditleri, tehlikeli madde, şüpheli paket ve postalarla karşılaşma potansiyeli yüksek personele bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.