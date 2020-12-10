Devriye gezen trafik polisleri buldu

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Bilecik'te güzergah kontrolü yapan trafik ekiplerinin bulduğu yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, D/65003 karayolu Sakarya Bozüyük istikameti 19'uncu kilometresi Kerem Ali Kavşağı emniyet şeridinde yaralı olarak bir şahin gördüler. Ekipler hemen yaralı şahini polis otosuna alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.

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