5 ay önce emekli olmuştu, korona virüsünden hayatını kaybetti

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’te 36 yıl süren hizmetinin ardından geçtiğimiz Temmuz ayında emekli olan din görevlisi korona virüsten hayatını kaybetti.

Bilecik'in Bozüyük ilçenin sevilen müezzin kayyumlarından Haşim Zencir (57) 36 yıl Soğukpınar ve Gazozcu camilerinde görev yaptı. Zencir, yaklaşık 5 ay önce emeklilik kararı alarak çok sevdiği görevinden emekliye ayrıldı. Kasım ayı sonunda günümüzün korkulu rüyası Korona virüs (Covid19) hastalığına yakalandı. Hastaneye kaldırılan Zencir, 10 gündür yoğun bakım ünitesinde devam eden yaşam mücadelesini kaybetti. Haşim Zencir’in vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini üzerken cenazesinin yarın şehir mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.