Bilecik Belediyesi'nden soba ve baca zehirlenmelerine karşı uyarı

Bilecik Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre soba ve baca zehirlenmelerine karşı uyarı yaptı.

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre cumartesi ve pazar günleri arasında, kuvvetli güney rüzgarları sebebiyle oluşabilecek soba ve baca zehirlenmelerine karşı tüm vatandaşlarımızın dikkat etmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemle duyurulur” denildi.

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