Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Akyol’dan Rektör Beydemir’e ziyaret

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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günler Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Sami Akyol, iadeyi ziyaretlere başlarken, bu ziyaretler kapsamında Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette üniversite ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılabilecek müşterek çalışmalar değerlendirildi.

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