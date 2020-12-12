Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Akyol’dan Rektör Beydemir’e ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Akyol’dan Rektör Beydemir’e ziyaret

İHA

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Akyol’dan Rektör Beydemir’e ziyaret

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti.
Geçtiğimiz günler Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Sami Akyol, iadeyi ziyaretlere başlarken, bu ziyaretler kapsamında Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette üniversite ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılabilecek müşterek çalışmalar değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik Belediyesi'nden soba ve baca zehirlenmelerine karşı uyarı
YEREL HABERLER Bilecik Belediyesi'nden soba ve baca zehirlenmelerine ...
Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleniyor
YEREL HABERLER Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton ...
Çeşmelerden akan kirli su vatandaşları tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Çeşmelerden akan kirli su vatandaşları tedirgin ...
Vali Şentürk, HİS ile ''Mera ıslahı ve amenajmanı'' projesini yerinde inceledi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Gerek hayvancılık konusunda gerekse sebze meyve yetiştiriciliğinde Bilecik'in potansiyelinin yüksek”
YEREL HABERLER Vali Şentürk, HİS ile ''Mera ıslahı ve amenajmanı'' ...
Osmaneli'ndeki camilerde yağmur duası yapıldı
YEREL HABERLER Osmaneli'ndeki camilerde yağmur duası yapıldı
Bozüyük MYO’da görev değişimi
YEREL HABERLER Bozüyük MYO’da görev değişimi
Tek katlı metruk evde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Tek katlı metruk evde çıkan yangın korkuttu
Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi
YEREL HABERLER Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi
Belediye 40 kiracısından mart ayı sonuna kadar kira almayacak Pazaryeri Başkanı Zekiye Tekin; "Esnafımızın her zaman yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz"
YEREL HABERLER Belediye 40 kiracısından mart ayı sonuna kadar kira ...
İhtiyaç sahiplere yardımlarına koştular
YEREL HABERLER İhtiyaç sahiplere yardımlarına koştular
Osmaneli Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Osmaneli Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı ...
Korona virüs tedavisi süren Başkan Şahin'den aşı uyarısı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin "Valla yaşadıklarımı düşününce iki elimi de uzatır istediğin kolumdan aşıyı vurun derdim" "Sabaha kadar öksüren, daralan, nefes almadığı için zorlanan bende dahil insanları görünce dehşete düştüm"
YEREL HABERLER Korona virüs tedavisi süren Başkan Şahin'den aşı ...
Peyzaj çalışmalarıyla Bilecik güzelleştiriyoruz
YEREL HABERLER Peyzaj çalışmalarıyla Bilecik güzelleştiriyoruz
5 ay önce emekli olmuştu, korona virüsünden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 5 ay önce emekli olmuştu, korona virüsünden hayatını ...
Bozüyük’te kış lastiği uygulamaları hız kazandı
YEREL HABERLER Bozüyük’te kış lastiği uygulamaları hız kazandı
Devriye gezen trafik polisleri buldu
YEREL HABERLER Devriye gezen trafik polisleri buldu
Bilecik'ten Gaziantep'te yaşayan Türkmenlere gönül bağı kuruldu
YEREL HABERLER Bilecik'ten Gaziantep'te yaşayan Türkmenlere gönül ...
Bilecik'ten Suriye'ye 1 tır yardım malzemesi yola çıktı
YEREL HABERLER Bilecik'ten Suriye'ye 1 tır yardım malzemesi yola ...
Başkan Şahin'nde kurum müdürlerine hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Şahin'nde kurum müdürlerine hayırlı olsun ...
Belediyeden mıntıka temizliği
YEREL HABERLER Belediyeden mıntıka temizliği
Bilecik'te atlara çip takılarak, büyükbaş hayvanlarda şap aşılaması yapıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te atlara çip takılarak, büyükbaş hayvanlarda ...
Başkan Tekin'in Bilecik temasları
YEREL HABERLER Başkan Tekin'in Bilecik temasları
GAMER Başkan Yardımcısı Sarı'dan AFAD'a ziyaret
YEREL HABERLER GAMER Başkan Yardımcısı Sarı'dan AFAD'a ziyaret
KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi
YEREL HABERLER KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X