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Balıkçılarda perakende satıştan çok paket servisi revaçta Kısıtlamalar sonrası vatandaşlar paket servisine yöneldi

İHA

Tüm Türkiye'de cuma günü başlayan ve bu sabah sona eren sokağa çıkma kısıtlamasında paket servisçiler yoğun mesai harcarken, bundan balıkçılar da nasibini aldı.

Balıkçılarda perakende satıştan çok paket servisi revaçta Kısıtlamalar sonrası vatandaşlar paket servisine yöneldi

Tüm Türkiye'de cuma günü başlayan ve bu sabah sona eren sokağa çıkma kısıtlamasında paket servisçiler yoğun mesai harcarken, bundan balıkçılar da nasibini aldı.
11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasında Bilecikliler harfiyen uyarken, sadece bir kaç kişiye ceza yazıldı. Bu süre zarfından açık olan yerlerde paket servisi yoğunluğu yaşarken, bu kervana bu sefer balıkçılar da katıldı. Bilecik'te balıkçılarda cuma günü yaşanan yoğunluk, taze veya pişirilmiş ürünler şeklinde hafta sonu da paket servisi olarak devam etti.

"Cuma günü perakende satışımızdan daha çok paket servis siparişi aldık"
Balıkçı Tansel Şengül, cuma günü bir yoğunluk yaşandığı anlatarak, "Cuma günü sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesine sayılı saatler kala bir yoğunluk yaşandı. Hafta sonunu evde geçirecek vatandaşlarımız tercihlerini balıktan yana kullandılar. Bu yoğunluk bu hafta sonu da devam etti. Cuma günü perakende satışımızdan daha çok paket servis siparişi aldık. Bu da gösteriyor ki vatandaşlar yemek yeme ihtiyacını balıktan yana gösterdi. Şuna en lezzetli balık hamsi, istavrit, lüfer, palamut, uskumrudur. Hafta sonu en çok bunlar tercih edildi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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