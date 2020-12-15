Müftü Ali Erhun koronavirüse yakalandı

'Sizce kim bu bebek?'

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Bilecik Müftüsü Ali Erhun’un koronavirüsü (Covit19) testi pozitif çıktı.

Evinde karantinaya alınan Müftü Ali Erhun, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, “Yaptırdığım Covid 19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Yüce Rabbim başta Covit19 hastaları olmak üzere tüm hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Dualarınızı bekliyorum” dedi.

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