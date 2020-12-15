Uzak eğitimden boş kalan zamanlarında çömlek yapıyor 10 yaşındaki Yunus Emre Kızıltaş; "Dayımın yardımı ile ilk denememde yaptığım vazo biraz yamuk olsa da ikinci yaptığım güzel oldu"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzak eğitimden boş kalan zamanlarında çömlek yapıyor 10 yaşındaki Yunus Emre Kızıltaş; "Dayımın yardımı ile ilk denememde yaptığım vazo biraz yamuk olsa da ikinci yaptığım güzel oldu"

İHA

Uzak eğitimden boş kalan zamanlarında çömlek yapıyor 10 yaşındaki Yunus Emre Kızıltaş; "Dayımın yardımı ile ilk denememde yaptığım vazo biraz yamuk olsa da ikinci yaptığım güzel oldu"

Bilecik'te 10 yaşındaki Yunus Emre Kızıltaş, uzak eğitimden boş kalan zamanlarda dayısına yardım ederek çömlek yapımını öğreniyor.
Okullardaki eğitimler korona virüs vakalarının artması nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim sistemine dönüşmesinin ardından çocuklar uzaktan eğitim derslerinin yanı sıra boş zamanlarında kendilerine becerilerini geliştirecek sanatlar ile uğraşıyor. Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyüne hafta sonu kısıtlamaları nedeni ile Sakarya’dan ailesi ile köyüne gelen 10 yaşındaki Yunus Emre Kızıltaş, çarkın başına geçip çömlek yapımını öğreniyor. Kınık köyünde dayısının çömlek atölyesinde çömlek çarkında denemeler yapan küçük Yunus Emre, daha ilk denemesinde bu sanata yabancılık çekmediği görüldü.

"Dayımın yardımı ile ilk denememde yaptığım vazo biraz yamuk olsa da ikinci yaptığım güzel oldu"
Dayısı Ahmet Varol’un gözetiminde bir birinden güzel çömlekler yapmak için çömlekçi çarkında çalışmalar yapan Yunus Emre Kızıltaş, çamurla oynamak çok güzel bir duygu diye ifade ederken, “Derslerimden boş zamanlarımda köyümüze geldiğimiz zaman dayımın çömlek atölyesinde dayıma yardım ediyorum. Daha önce çömlek hiç yapmamıştık bu gün ilk oldu. Dayımın yardımı ile ilk denememde ki yaptığım vazo biraz yamuk olsa da ikinci yaptığım güzel oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik’ten 22 okul bölge finaline katılma hakkı kazandı
YEREL HABERLER Bilecik’ten 22 okul bölge finaline katılma hakkı ...
2 belde belediyesi kardeş oldular
YEREL HABERLER 2 belde belediyesi kardeş oldular
2020 yılı hayvancılık desteklemeleri belli oldu
YEREL HABERLER 2020 yılı hayvancılık desteklemeleri belli oldu
Müftü Ali Erhun koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Müftü Ali Erhun koronavirüse yakalandı
Kuşçaören Köyü yolunun plentmiks temel yapımı sona erdi
YEREL HABERLER Kuşçaören Köyü yolunun plentmiks temel yapımı sona ...
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının ayrıntıları Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş; "Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'si hibe yoluyla destek verilecektir" "ÇKS veya diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekecek"
YEREL HABERLER Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ...
Kilosu 30 TL'ye satılan kestane fiyatıyla el yakıyor
YEREL HABERLER Kilosu 30 TL'ye satılan kestane fiyatıyla el yakıyor
Başkan Şahin'den çok tartışılan ayı heykeli hakkında açıklama Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyu budur ve birebir yapılmıştır" "Çocuklar, insanlar Atatürk’ü kendine yakın hissetsin diye kasti olarak böyle yapılmıştır" "Eski halinde var olan 39 tane ağaç var, hepsi hâlâ mevcut, bunun dışında 119 yeni ağaç dikilmiştir" "Bu park 3 milyon 654 bin liraya yapıldı"
YEREL HABERLER Başkan Şahin'den çok tartışılan ayı heykeli hakkında ...
Bilecik'te hafta sonu kısıtlamaya uymayan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Bilecik'te hafta sonu kısıtlamaya uymayan 16 kişiye ...
Genç Kızılay gönüllüleri 2 günde 152 aileye ulaştı
YEREL HABERLER Genç Kızılay gönüllüleri 2 günde 152 aileye ulaştı
TDP Şube Müdürlüğü vatandaşlara uyarı
YEREL HABERLER TDP Şube Müdürlüğü vatandaşlara uyarı
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un okul ziyaretleri
YEREL HABERLER Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un ...
O ilçede 25 gündür pozitif vaka görülmüyor
YEREL HABERLER O ilçede 25 gündür pozitif vaka görülmüyor
Balıkçılarda perakende satıştan çok paket servisi revaçta Kısıtlamalar sonrası vatandaşlar paket servisine yöneldi
YEREL HABERLER Balıkçılarda perakende satıştan çok paket servisi ...
Bozüyüklüler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
YEREL HABERLER Bozüyüklüler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Evi yanan ailenin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Evi yanan ailenin yaraları sarılıyor
Kamu personeline drone eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kamu personeline drone eğitimi verildi
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla çömlek atölyeleri boş kaldı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasıyla çömlek atölyeleri boş ...
Kısıtlamalarda en çok Ramazan pidesi tercih edildi
YEREL HABERLER Kısıtlamalarda en çok Ramazan pidesi tercih edildi
Bilecik'e yapılan "Hayvan İçme Suyu Gölet" projesi havadan görüntülendi Vali Şentürk: "Üretimin, gelir artırıcı çabaların yanında olacağız"
YEREL HABERLER Bilecik'e yapılan "Hayvan İçme Suyu Gölet" projesi ...
Osmaneli'de polis ekipleri gün boyu denetimde
YEREL HABERLER Osmaneli'de polis ekipleri gün boyu denetimde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X