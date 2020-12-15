Uzak eğitimden boş kalan zamanlarında çömlek yapıyor 10 yaşındaki Yunus Emre Kızıltaş; "Dayımın yardımı ile ilk denememde yaptığım vazo biraz yamuk olsa da ikinci yaptığım güzel oldu"

Bilecik'te 10 yaşındaki Yunus Emre Kızıltaş, uzak eğitimden boş kalan zamanlarda dayısına yardım ederek çömlek yapımını öğreniyor.

Okullardaki eğitimler korona virüs vakalarının artması nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim sistemine dönüşmesinin ardından çocuklar uzaktan eğitim derslerinin yanı sıra boş zamanlarında kendilerine becerilerini geliştirecek sanatlar ile uğraşıyor. Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyüne hafta sonu kısıtlamaları nedeni ile Sakarya’dan ailesi ile köyüne gelen 10 yaşındaki Yunus Emre Kızıltaş, çarkın başına geçip çömlek yapımını öğreniyor. Kınık köyünde dayısının çömlek atölyesinde çömlek çarkında denemeler yapan küçük Yunus Emre, daha ilk denemesinde bu sanata yabancılık çekmediği görüldü.



"Dayımın yardımı ile ilk denememde yaptığım vazo biraz yamuk olsa da ikinci yaptığım güzel oldu"

Dayısı Ahmet Varol’un gözetiminde bir birinden güzel çömlekler yapmak için çömlekçi çarkında çalışmalar yapan Yunus Emre Kızıltaş, çamurla oynamak çok güzel bir duygu diye ifade ederken, “Derslerimden boş zamanlarımda köyümüze geldiğimiz zaman dayımın çömlek atölyesinde dayıma yardım ediyorum. Daha önce çömlek hiç yapmamıştık bu gün ilk oldu. Dayımın yardımı ile ilk denememde ki yaptığım vazo biraz yamuk olsa da ikinci yaptığım güzel oldu” dedi.

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