Bilecik'te görünmez kaza

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'Sizce kim bu bebek?'

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Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza, Ali Rıza Özkay Caddesi ile Belediye Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinde seyir halindeki Havvali Ö. yönetimindeki 11 AAF 753 plakalı otomobil ile Belediye Sokak istikametinde seyir halindeki Yasin B. idaresindeki 11 AAS 895 plaklı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın hafifi yaralanan motosiklet sürücüsü Yasin B. olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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