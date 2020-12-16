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Başkan Tekin’den Karayolları 14. Bölge Müdürü Güzel’e ziyaret Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin; "Ankara İzmir otoyolunda Pazaryeri ilçemiz diğer şehirlere göre biraz daha şanslı"

İHA

Başkan Tekin’den Karayolları 14. Bölge Müdürü Güzel’e ziyaret Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin; "Ankara İzmir otoyolunda Pazaryeri ilçemiz diğer şehirlere göre biraz daha şanslı"

Bilecik’in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel’i makamında ziyaret etti
Başkan Tekin, Pazaryeri ilçesinin de proje kapsamı dâhilinde olan Ankara, Bursa, İzmir otoyolu hakkında görüşmelerde bulunmak için Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel’i makamında ziyaret etti. Başkan Tekin, Bölge Müdürü Güzel ile Pazaryeri Kavşak projesi ve ilçenin karayolları ile ilgili diğer projeler hakkında görüştü.
"Ankara İzmir Otoyolunda Pazaryeri ilçemiz diğer şehirlere bakarak biraz daha şanslı"
Pazaryeri ilçesi için güzel bir görüşme olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Karayolları 14. Bölge Müdürümüz Ömer Güzel’i makamında ziyaret ederek, ilçemizden geçecek olan Ankara, Bursa, İzmir otoyolu hakkında görüşmeler yaptık. Pazaryeri kavşak projemiz ve ilçemizdeki Karayolları Bölge Müdürlüğü sınırlarında olan diğer yollarımız için hazırlanan projeler hakkında bilgi alışverişi yaptık. Ankara İzmir otoyolunda Pazaryeri ilçemiz diğer şehirlere göre biraz daha şanslı. Ankara ile Bursa arasında ilçemiz sınırları içerisinde iki adet otoyol üzerinde dinlenme tesisi planlanıyor. Yapacağımız anlaşmalar ile Pazaryeri ilçemizde üretilen, ilçemize özgü ürünlerin burada tanıtılmasını planlıyoruz. Ankara, Bursa, İzmir otoyolu tamamlandığında Pazaryeri ilçemiz, sanayi, turizm, tarım, alanlarında konumu gereği güzel yerlerde olacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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