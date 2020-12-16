"Okulum Temiz" belgeleri sahiplerini buldu

Bilecik'te "Okulum Temiz" belgesini almayan hak eden 119 okulun müdürlerine belgelerini İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol takdim etti.

Milli Eğitim Bakanlığı B ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla bakanlık makam onayı ile "Okulum Temiz" belgelendirme programı yürürlüğe alınmış ve uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda il genelinde "Okulum Temiz" belgesini almayan hak eden 119 okulun müdürlerine belgelerini İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol takdim etti.

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