Kurum bahçesini ağaçlarla donattılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bilecik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi geleceğe nefes olmak için ağaçlarla yeşillendirildi.

Kuruluşun girişimleri ile Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde yapılacak yeni hastane alanında bulunan iğne yapraklı ağaçlar özel ağaç söküm ve dikim makinesi ile ağaçlara zarar verilmeden sökülerek sitenin bahçesine taşındı ve ağaçlara zarar verilmeden dikimleri yapıldı. Kurumda kalan çocukların ağaç dikimi sırasında heyecanı ve ağaçları sahiplenmesi mutlulukla karşılandı.

Yediler Mahallesinde yer alan hizmet binası hizmet dönüşümü kapsamında eski yurt binası yerine çocuk evi modeli ile yapılan ve 2017 yılında yapımı tamamlanan Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi devlet koruması altındaki 718 yaş çocuklara hizmet veriyor.

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