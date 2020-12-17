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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Eylem Planı'nın (DÖGEP) kasım ayı etkinliğine Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliği yaptı.

Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi başkanlığında Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde DÖGEP kasım ayı etkinliğine kapsamında Milli Eğitime bağlı web sitelerinin incelenmesi amacıyla Yönetici Gelişim Eylem Planı (YÖGEP), Öğretmen Gelişimi Programı (ÖGEP) ve DKAP, Öğretmen Gelişimi Programı (DÖKEP) toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İmam Hatip Okulları yöneticileri katılırken, okul yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili ve verimli kullanımı eokul, MEBBİS, EBA uygulamaları, dogm.meb.gov.tr, religiouseducation.meb.gov.tr, dinogretimi.meb.gov.tr, dkab.meb.gov.tr, dinogretimiokullar.meb.gov.tr, hafiz.meb.gov.tr, dogm.eba.gov.tr gibi ve web sitelerinin incelenmesi ele alındı.

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