Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası kapsamda hafızlık erkek ve kız Kur’an kursu öğrencileri arasında "Peygamber ve Gençlik” konulu kompozisyon yarışması düzenlendi.

Dereceye giren öğrenciler İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından kabul edilirken hediyeleri takdim edildi. İlçe Müftüsü Mustafa Topal dereye giren Kevser Ayaz, Ecrin Elmas, Gülseren Petek, Hüsna Gürdal, Sude Balcı, İsmail Ayan, Muhammed Tuna ve Şahin Karatepe isimli öğrenci ve öğreticilerini tebrik etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Müftü Topal, öğrencilere teşekkür ederek eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.

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