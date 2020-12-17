Güvenli yapılar için beton takip sisteminde yeni dönem Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak; "Sistem, Bilecik ilindeki betonarme yapıların daha güvenli olmasını sağlayacaktır"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, beton mikserlerinde karekodlu irsaliye ve araç mikseri etiketi dönemi başladı belirtti.

İl Müdürü Budak, yaptığı yazılı açıklamada, "30 Kasım 2020 tarihinden itibaren hazır beton üreticileri karekodlu irsaliye ve araç mikseri etiketi ile Elektronik Beton İzleme Sistemine (EBİS) dahil edilmiş ve bakanlığımızca karekodlu irsaliyeler sayesinde üretilen betona ilişkin bilgilerin elektronik ortama aktarılması sağlanmıştır. İnşaat sahasına getirilen betona ait tüm süreçler elektronik ortamda denetlenecektir. Yeni sistem ile beton üretiminin, santraldeki sürecinden itibaren kayıt altına alınması, beton üretim sürecinin takibi ile betonda ortaya çıkabilecek hata, kayıp ve aksaklıkların önüne geçilmesi hedeflenmektedir" dedi.

"Bilecik ilindeki betonarme yapıların daha güvenli olmasını sağlayacaktır"

İl Müdürü Budak, açıklamasının devamında, "Yapıların sağlıklı ve güvenilir olması için en önemli bileşen olan betonarme betonu için yeni sistem ile birlikte beton kalitesinin denetimi, alınan numunelerin takibi, daha düzenli ve sistematik hale gelecektir. EBİS kapsamında şantiye mahallinde alınan her bir numunenin içine RFID etiketler konulmaktadır. Yapı denetim firma yetkilisi tarafından laboratuar personeline verilen bu etiketler, dökülen betona ait tanımlamaları içermektedir. Yapı denetim laboratuarlarının personellerinde bulunan etiket okuyucu el terminalleri aracılığıyla okutulan RFID etiketleri, şantiye lokasyonunu kaydetmektedir. Yeni sistemde ise bu kayda ilave olarak betonun yüklendiği araç bilgileri de dahil olmuştur. Her aracın ön camına yapıştırılan, aracı tanımlayan barkodlar (beton mikser etiketi) sayesinde beton numunesinin hangi araçtan alındığı ile ilgili bilginin de sistemde kayıtlı olması sağlanacaktır. Tüm bu süreçler şantiyede numuneye bağlı yaşanan (karot alımı, inşaatın durması, zaman ve ekonomik kayıplar gibi) problemleri azaltacak ve sık sık şiddetli depremlerin yaşandığı ülkemizde ve tehlikeli deprem bölgesinde bulunan Bilecik ilindeki betonarme yapıların daha güvenli olmasını sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

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