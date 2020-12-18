Kıbrıs gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ertuğrul Kaya'ın cenazesi törenle toprağa verildi.

İstasyon Mahallesi Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konuldu. Mahalle mezarlığında toprağa verilen Kaya'nın cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Kıvanç Mert Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Vali Şentürk, Kaya'nın yakınlarına başsağlığında bulunarak, Türk bayrağı verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.