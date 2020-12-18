Başkan Şahin, hal kompleksi çevre düzenleme ve yapımı devam eden yatırımları inceledi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, hal kompleksi çevre düzenleme ve yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Yapılan incelemeler ardından bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Hal kompleksimizde devam eden alt yapı, çevre düzenlemesi ve önümüzdeki hafta tamamlanacak asfaltlama çalışmaları ocak ayında hizmete girecek. Yeni otogar çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarını yerinde inceledi. Osmaneli tarımı için çok değerli olan hal kompleksimiz çiftçimizin en büyük sorunu olan pazarlama için önemli kazanım oldu. Ticaret Bakanlığı onaylı sebzemeyve halimizde büyük marketlere alım yapan şirketler, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi, Kadın Girişimciler Kooperatifi, belediye şirketi ve market alıcıları yer alıyor. Bu yıl karpuz, kavun, biber, ayva, tahıl başta olmak üzere birçok ürünün gerçek değerinde satışı hal kompleksimizde gerçekleşti" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.