Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'den Rektör Beydemir'e ziyaret

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i ziyaret etti.

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün ile Mihalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Cırık, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret ettiler. Gerçekleşen ziyarette üniversite ile bu iki kurum arasında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Ardından Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti. Üniversite ile İl Milli Eğitim ve İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri arasında yapılabilecek müşterek çalışmalar değerlendirildi.

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