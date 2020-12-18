Bilecik'te "Ritim ve Matematik" konuları ele alındı

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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, uzman psikolog ve eğitmenlerle telekonferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.

İl Müdürü Akyol, Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim üzerinden eğitmelerini devam eden öğretmenlerle telekonferans yoluyla görüşmelerine devam ediyor. Bu bağlamda İl Müdürü Akyol, Uzman Psikolog Özkan Şenol ve Eğitmen Hamle Özçarıkçı ile telekonferans yoluyla görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede "Ritim ve Matematik" konuları ele alındı.

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